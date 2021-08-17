4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı dün korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. aşı hakkı verildi. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi.

"MRNA AŞISI OLMAYANLAR YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA SORUN YAŞIYOR"

Milliyet'e konuşan Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, uygulamanın dün sabah başladığını ifade ederek, "Çift doz mRNA aşısı olmayan ve ticaretle uğraşanlar yurt dışında çıkışlarda sıkıntı yaşıyor. AB üyesi ülkeler çift doz mRNA aşısı olmayanlara vize vermiyor. 2 doz inaktif Çin menşeili aşının üzerine 2 doz mRNA uygulamasına ilişkin yeterli bilimsel veri ve çalışma yok.

"35 DAKİKA SAĞLIK KURUMUNDA BEKLESİNLER"

Ancak aşıların işlevi, içeriği ve çalışma prensiplerini bildiğimizden, 4. dozu olanlar da sağlık sorunu olmaz. Aşıların on binde bir yan etki riskine karşı dördüncü doz olan her vatandaş 35 dakika boyunca, aşı oldukları sağlık kurumundan ayrılmasın.

"SÜRECİN ŞEFFAF YÖNETİLMESİ GEREKİYOR"

Vatandaşlar 4. dozun ağır yan etki yapmasından çekiniyor ancak aşını genel prensipleri açısından teorik olarak bir sıkıntı olmaz. Önemli olan 4.dozun ne kadar yarar gösterip göstermeyeceği, bu konuda saha verileri bulunmuyor. Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor" dedi.