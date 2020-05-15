4. Dünya Göçebe Oyunları 2021'e ertelendi

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Türk halklarının ulusal oyunlarını canlandırmak, geliştirmek ve korumak amacıyla Dünya Göçebe Oyunları düzenleme girişiminin, 2012 yılında Bişkek'te gerçekleştirilen 2. Türk Konseyi Zirvesi'nde Kırgızistan tarafından önerildiğini anımsatan Amreyev, bu girişimin, Türk Konseyi üye ülkelerinin devlet başkanları tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğinin altını çizdi.



Amreyev, üye ülkelerin ve Türk Konseyi Sekretaryasının destekleriyle Dünya Göçebe Oyunları'nın bugüne kadar üç kez düzenlendiğine işaret ederek, tüm Türk dili konuşan ülkelerin ve halkların kültürel mirasını temsil eden, eşsiz ve birleştirici bir girişim olan Dünya Göçebe Oyunları'nın, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu, seyirci ve üst düzey devlet yetkilisini bir araya getirdiğine dikkati çekti.



Çeşitli geleneksel spor disiplinlerinde düzenlenen oyunların, farklı toplulukları tek bir bayrak altında bir araya getiren ve sporun eşsiz gücünü vurgulayan olağanüstü bir çeşitlilik ve kültürler arası diyalog platformu meydana getirdiğini belirten Amreyev, oyunların ayrıca, Türk dili konuşan halkların kadim kültürünün ve geleneklerinin dünyaya tanıtılmasında da çok etkili olduğunu vurguladı.



Amreyev, 3. Dünya Göçebe Oyunlarıyla eş zamanlı olarak 2018 yılında Kırgızistan'ın Cholpon-Ata kentinde düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde, Türk Konseyi Devlet Başkanlarının 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye'de düzenlenmesini kararlaştırdığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'nin üye ülkeler ve Sekretarya iş birliğinde gerçekleştirmekte olduğu tüm hazırlıklara rağmen, 4. Dünya Göçebe Oyunları, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmek zorunda kalınmıştır.



Üye ülkelerin ortak çabaları sayesinde giderek bir dünya markası halini alan Dünya Göçebe Oyunları'nın 2021 yılında Türkiye'de Türk dili konuşan devletler ve halkların ortak mirasına yaraşır şekilde ve sporcular ile diğer tüm katılımcıların sağlığının güvence altına alınacağı bir ortamda gerçekleştirileceğine inancım tamdır. Türk Konseyi Sekretaryası daha önceki oyunlarda olduğu gibi, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi yolunda üstüne düşen görevi layıkıyla yapacaktır."