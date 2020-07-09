4. Dünya Göçebe Oyunları küresel salgın nedeniyle 2021'e ertelendi

Tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi için çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ana paydaşı olduğu Dünya Göçebe Oyunları, küresel salgın nedeniyle ertelendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun üstlendiği misyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Tüm bunların yanında; gelenekten, aileden ve doğadan kopmamanın gereğini hatırlatmıştır. Dünya Etnospor Konfederasyonu da süreç boyunca çalışmalarını artırmış ve omuzlarındaki yükün ağırlığını bir kez daha idrak etmiştir. Fakat insan sağlığını her şeyin üstünde tutan DEK, bu süreçte kendi çalışma ortamında olduğu gibi programlarında da bazı değişiklikler yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Daha önce 3 kez Kırgızistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle 2020 yılında, Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını kaydeden Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında gerçekleşen istişareler neticesinde, hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülen etkinlik, Kovid-19 salgını nedeniyle; 2021 yılına tehir edilmiştir.

Şimdiye kadar, Türkiye başta olmak üzere dünyaya zengin ve geniş kapsamlı bir etkinlik programı sunmak için çalışan Dünya Göçebe Oyunları Hazırlık Komitesi, program tehirinin akabinde de faaliyetlerini aralıksız sürdürecektir. Uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştiren ve spor turizmi noktasında her geçen gün önemli adımlar atan Türkiye, birbirinden zengin kültür ve sporların buluştuğu 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 2021 yılında ev sahibi yaparak bu alandaki iddiasını devam ettirecektir. Yüce Allah'tan, yaşadığımız bu sürecin en kısa zamanda, en hayırlı şekilde son bulmasını temenni ediyor; Dünya Göçebe Oyunları'nı 2021 yılında sağlık ve başarı ile gerçekleştirebilmeyi diliyoruz."