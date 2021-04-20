4 duvar arasında 2 yıllık esaret akülü arabayla sona erdi - Son Dakika

İnşaatta geçirdiği iş kazası sonrası evinde 4 duvar arasında 4 yıldır yaşamak zorunda kalan Kemalettin Koruk, mahalle muhtarının girişimleri, hayırseverlerin destekleriyle akülü arabasına kavuştu. 2 yıl aradan sonra sokakta dolaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Koruk, sevincini dünyalar benim oldu diyerek anlattı.

Burdur Merkez Dere Mahallesi'nde ikamet eden Kemalettin Koruk (57), 4 yıl önce inşaatta çalışırken yüksekten düşerek ayağı kırıldı. Üst üste ameliyatlar geçirdi. Sakatlığına birde sigaranın zararları eklenince kısmi felç oldu. Ayaklarını ve ellerini kullanamaz hale geldi. Tedavi olabilmek için çalmadık kapı bırakmayan Koruk Ailesi, şifayı SDÜ Tıp Fakültesi'nde buldu. Olduğu ameliyat sonrası ayaklarını ve parmaklarını oynatmaya başladı. Ancak tek başına ne bir sokağa, ne de bir komşusuna gidemedi. Evli ve 2 çocuk Babası olan Kemalettin Koruk, 4 yıldır evindeki dar odada hayata tutundu. Eşi, Şefika Koruk(50), tek dayanağı, yardımcısı oldu. Tek başına yürüyemediği için eşi bir an olsun yanından ayrılmadı. İş kazası geçirdikten sonra yüzde 65 engelli raporu bulunan eşi Kemalettin Koruk'un hiçbir geliri olmadığı halde tüm iş tekliflerini geri çevirdi. Evin geliri ise 19 yaşındaki tek oğullarına kalmıştı. Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren ailenin imdadına durumu yakından takip eden Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak yetişti. Hayırseverlerden destek alan Dere Mahallesi Muhtarı Emine Kabak, yüzde 65 engelli doktor heyet raporu bulunan Kemalettin Koruk'a akülü araba hediye ederek dışarı çıkma özgürlüğünü geri verdi. Dere Muhtarı Emine Kabak ile birlikte akülü arabasına binerek mahallede gezen Kemalettin Koruk, 2 yıl sonra tekrar sokağa çıkmanın heyecanını, "2 senedir sokağa çıkamıyordum. 2 sene evde durmaktan bunalmıştım. Sağ olsun çevrem ve muhtarım sayesinde dışarıdayım. Günyüzü gördüm. Çok mutluyum" diyerek anlattı. Kemalettin Koruk, kimsenin yardımı olmadan evinin önündeki sokakta dolaşmanın mutluluğunu yaşattı.

"Dünyalar benim oldu"

Akülü sandalyeye ilk defa bindiğini belirten Kemalettin Koruk, "Dünyalar benim oldu. Allah'ım çok şükür, 2 yıl sonra evimden dışarıya çıktım. Allah razı olsun muhtarımın sayesinde. İlgilendi yardımcı oldu. Ama ilk defa böyle bir arabaya bindiğim için, ben bunların adamı değildim. O yüzden biraz utanıyorum. Herkes bana bakınca utandım yani" dedi.

4 duvar arasında yaşıyordu, 2 yıl sonra sokağa çıktı

Başından geçen iş kazası yüzünden 4 duvar arasında yaşamaya mahküm olduğundan bahseden Kemalettin Koruk "Bundan 4 yıl önce inşaatta çalışıyordum. Çay içiyorduk, içtiğimiz çay bardaklarını yıkamaya gidiyorum. Şöyle 1 metre gibi yerde uzanan kalasın üzerine basayım derken kaydım düştüm. Havada sanki uçmaya başladım. Sol ayağım kalçama kadar kırıldı. Sonra ameliyat oldum, zamanla ayağım iyi oldu. Gezebiliyordum yani. Koltuk değnekleri yardımı ile biraz biraz yürüyebiliyordum. Sonra yavaş yavaş güçten kuvvetten düştüm. Oysa sigara damarları tıkamış. Beyinden 4 damar birden sinir sıkışması oldu. Onu da SDÜ Tıp Fakültesi'nde ameliyat oldum. Şükürler olsun iyiyim şimdi. Ben 4 yıldır 4 duvar arasında yaşıyordum. 1 ay ya da 2 ay sokaktaydım sonra kapandım. Şükürler olsun sandalyem geldi, gözüm gönlüm açıldı" diye konuştu.

Tek yardımcısı eşi Şefika Koruk

2 çocuk 2 torun sahibi Anne Şefika Koruk (50), 4 yıl boyunca eşi Kemalettin Koruk'un tek dayanağı oldu. Ailenin gelire ihtiyacı olmasına rağmen eşinin başından bir an olsun ayrılmadı. Anne Şefika Koruk, "Önce yüce Allah'ımızın sonra eşimizin dostumuzun sayesinde bu günlere geldik" diyerek eşinin tedavi sürecinden bu güne kadar yardım ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Dere Mahallesi muhtarı Emine Kabak, yüzde 65 engeli bulunan Kemalettin Koruk'a dışarı çıkabilmesi için böyle bir sürpriz yaptığını ifade etti. Emine Kabak, "Mahallemizde ikamet eden Kemalettin Koruk abimiz 2 senedir eve mahkumdu. Ameliyat oldu ve ayakları tutmuyordu. Maddi olarak da gücü yoktu. Bizde sponsorlardan rica ettik, akülü araba aldık. Kendisinin de haberi yoktu sürpriz yaptık" diye konuştu. - BURDUR