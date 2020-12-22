4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

4 düzensiz göçmen kurtarıldı
22.12.2020 10:22
Yunan Sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 4 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunan Sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 4 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bot görevlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına itilen 4 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
-İHA-
Son Dakika TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım "Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi" hazırlandı! Türkiye 15 sıra geriledi Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü