4 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Adana'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:11 Kaynak: AA
Adana'da, bir otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndan Ceyhan istikametine giden 31 MB 0177 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Otomobildeki 4 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilirken sürücü Heysem T. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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