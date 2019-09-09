Son Dakika Haberleri: 4 Ekim'de beyazperdede
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4 Ekim'de beyazperdede

2 saat önce

Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören "Kral Şakir" bu sefer hayranlarını korsanlar diyarına taşıyor.

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Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören "Kral Şakir" bu sefer hayranlarını korsanlar diyarına taşıyor. Şakir ve ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede, canavarların varolduğu fantastik bir evrende yaşayacakları heyecan dolu yeni maceralarına ait filmin fragmanı animasyon severleri benzersiz bir maceraya davet ediyor.


Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, filmin hikayesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.

Bermuda, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:30 
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