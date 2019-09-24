Son Dakika Haberleri: 4 Ekim'de Hayvan Sevgisi boyalarla kâğıtlara yansıyacak
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4 Ekim'de Hayvan Sevgisi boyalarla kâğıtlara yansıyacak

58 dakika önce

Osmaniye Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Hayvan Sevgisi konulu resim yapma yarışması yapılacak.

4 Ekim'de Hayvan Sevgisi boyalarla kâğıtlara yansıyacak, System.String[]

Düzenlenecek olan ödüllü resim yapma yarışmasına başvurular başladı.

Her okuldan en fazla iki kişinin katılabileceği yarışmada hayvan sevgisi boyalarla kâğıtlara yansıtılacak.Tüm resim malzemelerinin belediye tarafından karşılanacağı yarışmada resimler jüri üyelerinin önünde çizilecek ve yarışma sonunda sonuçlar hemen açıklanacak. Son başvuru tarihi ise 2 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar olduğu kaydedildi.

Osmaniye Merkeze bağlı İlkokul ve ortaokullar arası olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışma 4 Ekim günü saat 09.30 'da Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesine kurulacak resim atölyesinde yapılacak.

Yarışmada dereye girenlere birinciye 3 günlük, ikinciye 2 günlük, üçüncüye 1 günlük sınırsız Masal Park kartı ve madalya verilecek. Resim yapma yarışmasının yanı sıra 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağında çeşitli etkinlikler yapılacak. Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurulabilir ve www.osmaniye-bld.gov.tr adresinden yarışma şartnamesini okuyabileceklerini bildirildi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:59 Kaynak: Bültenler
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