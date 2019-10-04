Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanseverlere mama dağıtıldı.

Kent meydanındaki programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Nevzat Alğan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Liseler ve üniversitelerimizde eğitimlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Hayvanlar her insanların her zaman dostudur. Bugünde burada, insanlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hayvanseverlerimize de bugün mama, mama kabı ve kuş yuvaları dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından açılan fotoğraf sergisi gezildi.