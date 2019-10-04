Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'deki özel gereksinimli çocuklar, aileleriyle birlikte Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.



4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar, etkinlik kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Barınaktaki personeller tarafından çocuklara sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğine yönelik kısa bir eğitim verilirken, çocuklar personeller eşliğinde sokak hayvanlarına yem ve su verdiler. "Hayvan Sevgisi Önemlidir" etkinliğin temel amacının özel gereksinimli çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmek, hayvanlarında birer canlı olduğunun farkına varmalarını sağlamak ve paylaşmayı öğretmek olduğunu belirten Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu, "Çocuklarımız ile birlikte günün anlam ve önemine uygun bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımız, barınakta bulunan hayvanlara personeller eşliğinde su ve yemek verdiler. Etkinliğimiz temel amacı; çocuklarımızda hayvan sevgisini geliştirmek ve paylaşmayı öğretmekti. Bizim insani görevimiz ve inancımızın da gereği olan hayvanların bakımı, korunması ve onların beslenmesi sadece sözde bırakmayarak gelecek nesillere bu sevginin aşılanması için güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.. - MALATYA