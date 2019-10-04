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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

1 saat önce

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla başlattığı 'Sev Beni' projesi kapsamında evcil hayvanları minik öğrencilerle buluşturdu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, System.String[]

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla başlattığı 'Sev Beni' projesi kapsamında evcil hayvanları minik öğrencilerle buluşturdu.


'4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' etkinlikleri kapsamında, Karakavak Mahallesindeki Ayyıldız Anaokulu'nda 'Sev Beni' projesi çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi.


Yeşilyurt Belediyesi ekiplerince özel bir araç içerisinde getirilen tavşan, kuş, kedi ve köpeklere büyük bir ilgi gösteren minik öğrencilere, hayvanların sağlık bakımları, nasıl sahiplenilmesi gerektiği, hayvan sevgisi ve onların yaşam hakkı gibi konularda bilgiler aktarıldı


Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da etkinliğe katıldılar.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayvan sevgisinin erken yaşlarda öğretilmesine destek vermek amacıyla 2018 yılında başlattıkları 'Sev Beni' projesinin toplumda bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.


Başkan Çınar, "Hayvan haklarının korunması ve hayvan sevgisinin özellikle erken yaşlarda edinmesini sağlamak amacıyla 2018 yılında başlattığımız 'Sev Beni' projemiz ile; durumu ve şartları iyi olan okullarımıza kuş, kedi ve köpek gibi hayvanlarımızı özel kafeslerde götürerek minik yavrularımızın erken yaşlarda hayvanları tanımalarını sağlıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Ayyıldız Anaokulunda tertip ettiğimiz etkinliğimizde oldukça verimli ve güzel geçti." diye konuştu.


Yeşilyurt Belediyesini 'Sev Beni' projesinden dolayı tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, " Günümüz modern dünyasında maalesef özellikle büyük şehirlerde yavrularımız, hayvanlarla çok fazla bir araya gelemiyorlar, hayvanlardan ve doğadan uzak yaşamak zorunda kalıyorlar. Çocuklarımızı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde evcil hayvanlarla bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın şahsında tüm Belediye personellerini kutluyorum. Hayvanı seven insanı sever. Hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra hayvan haklarının erken yaşlarda öğretilmesini hedefleyen böylesine önemli bir projenin Yeşilyurt'ta hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - MALATYA

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Yeşilyurt, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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