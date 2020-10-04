MSB, Mehmetçiğin beslediği köpek yavrusunu sevdiği anların yer aldığı bir video paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Mehmetçiğin beslediği köpek yavrusunu sevdiği anları içeren video ile kutladı.

MSB'nin, Twitter hesabından "Onlar bizim canımız" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Her daim yanımızda olan sevimli dostlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Mehmetçiğin beslediği köpek yavrusunu sevdiği anlara ilişkin görüntülerin yer aldığı video da yer aldı.