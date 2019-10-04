Son Dakika Haberleri: 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü
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4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü

1 saat önce

4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla Akçakoca'da etkinlik düzenledi.

4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü, System.String[]

4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla Akçakoca'da etkinlik düzenledi.

Merkez cami karşısı Fedai Karabıyık parkında düzenlenen etkinliğe ana okulu öğrencileri de resim yaparak destek verdi.

Etkinlikte, gazetecilere açıklama yapan, Doğa, Hayvan, İnsan Hepsi Can Derneği (DOHAYCAN) Başkanı Derya Çolpan, hayvan hakları gününde onlara sevgimizi göstermek için etkinlik yaptıkların söyledi.

Kermesten elde edilen gelirleri hayvanların ihtiyaçlarını gidereceklerini belirterek," Dostlarımız,misafirlikler ve ana okuldan gelen çocuklar ile sevgimizi göstermek için kermes ve boyama yapıyoruz. Onların dili yok. Kendilerini anlatamıyorlar. Biz onların sözcüsü olarak onların haklarının savunucusuyuz. Bugün burada onlar için toplanıyoruz. Bugün burada elde ettiğimiz ürünlerimiz ile satıştan elde ettiğimi gelir ile mama alacağız." dedi.

Çolpan, anaokulu öğrencilerin de bu tür etkinliğe destek verdiğini ifade ederek," Anaokulu çocuklarımız da geldi. Onlarda boyama yapıyorlar. Sevdikleri hayvanların resimlerini yapıyorlar. Bugünde onların böyle bir katkısı var." diye konuştu.

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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