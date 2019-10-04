Son Dakika Haberleri: 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği

1 saat önce

Sinop'ta 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileriyle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği, System.String[]

Sinop'ta 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileriyle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşılamayı amaçlayan ilkokul öğretmenleri ve Sinop Belediyesi, minik öğrencileri belediyenin hayvan barınağında bakımı ve tedavisi yapılan hayvanlarla buluşturdu.


Kutlamalar kapsamında bir grup öğrenci, Sinop Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla Sinop Hayvan Barınağını ziyaret etti. Öğrenciler yanlarında getirmiş olduğu yemlerle barınaktaki hayvanları besledi. Gruba liderlik yapan sınıf öğretmenleri Halil İbrahim Çimen ve Mehmet Özcan, öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi. Başka bir grup öğrenci ise öğretmen Nurettin Polat liderliğinde Alaeddin Camisi'ne giderek kuşları besledi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun çeşitli yerlerine asılan afiş ve broşürler ile öğrencilerde hayvan sevgisi oluşturulmaya bu konuda bir farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı
Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat! Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:22:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]