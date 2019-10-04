Silopi ilçesinde engelli öğrenciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için barınak yaptı.

İlçede bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, eğitmenlerin desteğiyle sokak hayvanları için barınak yaptı.

Merkez Müdürü Semire Azizoğlu, yaptıkları etkinlikle engelli öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Azizoğlu, "Barınakları sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bırakacağız. Bu şekilde hem engelli öğrencilerimize hayvan sevgisi aşılıyoruz hem de sokak hayvanları için yeni barınaklar yapıyoruz." dedi.