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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

1 saat önce

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hayvan Barınağında buluşma günü düzenlendi.

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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hayvan Barınağında buluşma günü düzenlendi.


Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, bazı daire başkanları ve şube müdürleri katıldılar.


Malatya Büyükşehir Belediyesinin doğada yaşayan her canlıya sahip çıktığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, " Türkiye'nin en büyük ve çağdaş hayvan barınaklarından biri Malatya'da. Bu merkezimizde hayvan dostlarımıza her türlü hizmeti veriyoruz. Sağlık sorunları tedavi ediliyor. Yaşamsal destek sağlanıyor. Dilsiz bu dostlarımıza tüm insanlık sahip çıkmalı. Çocuklarımıza özellikle hayvan sevgisini aşılamalıyız. Çünkü Dünya onlarsız olmaz" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç ise, farkındalık oluşturmak için 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde güzel bir program yapıldığına dikkat çekerek, "Tüm yaban hayatı ve sokak hayvanlarını koruma konusunda herkesi bilinçlendirmeliyiz. Bu farkındalığı insanlar hissettirecek. Hayvan ve doğa sevgiyle beslenir" ifadelerini kullandı.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan'da yaptığı konuşmada hayvanların korunmasının insan sevgisinden geçtiğini söyledi. Oğuzhan, "Gelişmiş toplumlar sokak hayvanları başta olmak üzere doğada yaban hayatta var olan bütün canlılara özel ilgi gösteriyor. Onların var olmadığı bir dünya yaşanabilecek bir dünya değildir. Hayvanlar sevgiyle korunur, sevgiyle yaşatılır. Çocuklarımıza mutlak suretle bu sevgiyi aşılamalıyız. Büyükşehir Belediyemiz farkındalık oluşturtmak için bu özel günde güzel bir bulaşma sağladı. Çocuklarımız hayvanlarla güzel vakit geçirdi" diye konuştu.


Hayvan Barınağını ziyaret eden çocuklar gezi sırasında sokak hayvanlarına yem verdi. - MALATYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Abdullah Koç, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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