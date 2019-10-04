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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

22 dakika önce

Karabük Belediyesi sokak hayvanlarını 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de unutmadı.

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Karabük Belediyesi sokak hayvanlarını 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de unutmadı.


Şehri çeşitli mahallerinde, belediye tarafından daha önceden yerleştirilen sokak hayvanları beslenme ve su odaklarının 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de temizlikleri ve mama takviyeleri 7/24 hizmet veren Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, hayvan haklarına her zaman saygılı olduklarını belirterek, "Sevimli dostlarımızın her türlü yardım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda ne hizmet gerekiyorsa yapıyoruz. Onları koruyup kollamak her şeyden önce insanlık görevimizdir" dedi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
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