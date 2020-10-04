4 Ekim Hayvanları Koruma Günü - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında kurduğu standa sokak hayvanları başta olmak üzere hayvanlar hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Rehabilitasyon Merkezinde öğrencilere "hayvan sevgisi" temalı düzenlenen etkinlikler kapsamında, çocuk ve öğrencilere, hayvanlara nasıl mama verileceği öğretildi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini gelen öğrenci, çocuk, veli ve öğretmenlere çanta ve sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere mama hediye edildi.