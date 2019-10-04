4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvanat Bahçesi'nde bir kutlama programı düzenlendi.



Hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, İnsanların Dünya'daki en büyük ortağının hayvanlar olduğuna dikkat çekildi.



"Ekosistemin devamı adına hayvan haklarına saygı duyulmalı"



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'yle hayvanların korunması için bir farkındalık oluşturmak amaçlandığını söyleyerek, "Dünya'daki bir büyük ortağımız da hayvanlardır. İnsanın Dünya'da ne kadar hakkı varsa hayvanların da bu Dünya'da yaşamaya, barınmaya ve beslenmeye o kadar hakkı vardır. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. Bu farkındalığın oluşturulması adına çaba gösteren gençlerimizin ve çocuklarımızın buraya gelmelerine ve hayvanlarla iç içe olmalarını arzu ediyoruz. Sokak hayvanlarına elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Sağlık, barınma ve beslenme problemlerini ortadan kaldırıyoruz. Her anlamda hayvan dostu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan haklarına çok önem veriyoruz. Ekosistemin devam edebilmesi için insanların hayvan haklarına saygı duyması gerekiyor" dedi.



"Bazı hayvanların nesli tükenme tehdidi altındadır"



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan haklarını yeniden hatırlatılması gerektiğini belirtti.



Özsöyler, "Hayvan haklarını korumak isteyen kişiler, ilk defa 1822 yılında İngiltere'de bir araya geldi ve Hayvan Koruma Birliğini kurdular. Türkiye'de ise, 2004 yılında 5199 sayılı kanun gereğince tüm hayvanların hakları koruma altına alınmıştır. Kanun çerçevesinde hayvanlara nasıl davranılacağı ve nasıl korunmaları gerektiği açıkça belirtilmiştir. Artan Dünya nüfusuna paralel olarak hayvanlara verilen zarar da artıyor. Ancak biz bu duruma 'dur' demek adına hayvanları sıcak yuvalarla buluşturuyoruz. Onların zaruri ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getiriyoruz. Bütün hayvanlar, eşit haklara sahip oluğunu unutmuyoruz. Dünya'nın bilinçsiz eylemleri sonucu hayvanların yok edilmesi nedeniyle bazı hayvanların nesli tükenme tehdidi altındadır. Buna göre, Dünya'da 1600 panda, 1200 kaplan, 50 Java gergedanı ve 1200 fok kalmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, barınağımızda 5 toplama aracı, 1 ambulans bulunmaktadır. Şehrimizde yer alanı başıboş hayvanların toplatılması için 153 ihbar hattı aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Toplatılan hayvanların barınağımıza gelmesiyle birlikte, onların sağlık kontrolünden geçirilir. Öte yandan hayvanların derilerinin altına bir çip yerleştirerek takipleri yapılır. Şehrin 20 noktasında büyük hayvan besleme noktası kuruldu" diye konuştu.



Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocukların, hayvanlara ilgisi dikkatlerden kaçmadı. - GAZİANTEP