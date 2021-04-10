4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde - Son Dakika

4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde

10.04.2021 10:34
4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde, System.String[]

Süper Lig'in 34'üncü haftasında karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor ile HES Kablo Kayserispor ligde 26, toplamda ise 54'üncü kez rakip olacak.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor ile HES Kablo Kayserispor ligde 26, toplamda ise 54'üncü kez rakip olacak. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesinde Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill ve Ersan Adem Gülüm sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 33 hafta sonunda 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 39 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, 34'üncü haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar ile sarı kırmızılılar toplamda 54, Süper Lig'de ise 26'ncı kez karşı birbirlerine rakip olacak.

KAYSERİ'DE EV SAHİBİ ÜSTÜNFraport TAV Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı- beyazlılar, geride kalan 53 maçta 20 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Kayseri'de oynanan mücadelelerde ise ev sahibi Kayserispor'un üstünlüğü göze çarpıyor. İki ekip Kayseri'de 26 maça çıkarken, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 de yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 25 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı.EN FARKLI 6-0 BİTTİAntalyaspor ile Kayserispor arasında oynanan ve en farklı skorun alındığı maç 1975-1976 yılında Misli.com 2'nci Lig'de oynanan ve Kayserispor'un 6-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma olarak kayıtlara geçti. İki takımın aralarındaki en gollü maç ise 2006-2007 yılında Süper Lig'de oynanan ve 4-4 berabere biten mücadele olarak tarihteki yerini aldı.ANTALYASPOR 58 GOL ATTIFraport TAV Antalyaspor ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği 53 maçta taraftar toplam 119 gole tanıklık etti. Kırmızı beyazlılar, rakibine karşı 58 gol atarken, sarı kırmızılı ekip Akdeniz ekibi Antalyaspor'a karşı 61 gol atma başarısı elde etti.Antalyaspor ile Kayserispor'un oynadığı 53 maçta en çok 2-0'lık skor alındı. 53 maç sonucunda 10 kez 2-0, 9 kez 1-0, 7'şer kez 0-0 ve 2-1, 6 kez 1-1, 5 kez de 3-0'lık skorlar alındı. 3 maçta 2-2 ve 3-1'lik alınan skorların yanı sıra, 1'er kez de 4-0, 4-4 ve 6-0'lık skorlar elde edildi.4 OYUNCU SAKAT, 4'Ü DE KART SINIRINDAFraport TAV Antalyaspor'da zorlu maç öncesi sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill ve Ersan Adem Gülüm forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda 4 oyuncu da kart sınırında bulunuyor. Antalyaspor'da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek Hakan Özmert ile beraber Eren Albayrak, Veysel Sarı ve Amilton HES Kablo Kayserispor maçında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ç. Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.1000 PUAN HEDEFİNE BU SEFER ULAŞMAK İSTİYORFraport TAV Antalyaspor, son 2 haftada MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaybedince hedeflediği 1000 puan barajına bir türlü ulaşamadı. Kırmızı beyazlılar Kayserispor maçında puan ya da puanlar alması halinde ligde 1000 puana ulaşmış olacak. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, 24 sezonda 818, bu sezon 32 maç oynarken, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 354 mağlubiyet ile 999 puanın sahibi oldu.Pazar günü saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Tugay Numan Kaan düdük çalacak.MUHTEMEL KADRO: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Nuri Şahin, Sam, Fredy, Doğukan Sinik, Amilton, Podolski.CEZALI: Yok

SAKATLAR: Hakan Özmert, Orgill, Gökdeniz Bayrakdar, Ersan Adem Gülüm


4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde
4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 4 eksikli Antalyaspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet peşinde - Son Dakika Spor


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