4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı - Son Dakika
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4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde Ar-Ge kültürünün oluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Senelik 100 milyon liraya ulaşan Ar-Ge desteğimiz bu anlayışımızın bir göstergesidir.

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde Ar-Ge kültürünün oluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Senelik 100 milyon liraya ulaşan Ar-Ge desteğimiz bu anlayışımızın bir göstergesidir." dedi.

EPDK koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından düzenlenen "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı" Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak Ar-Ge alanında yapılan her harcamayı Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak gördüklerini vurgulayarak, bu yatırımların kaliteli hizmet, istihdam ve yerli üretimde büyük rol oynadığını anlattı.

Ar-Ge kültürünün enerji sektöründe yükselişe geçmesi için çok çaba harcadıklarını aktaran Yılmaz, "2014'te 30 Ar-Ge projesi başvurusuyla çıktığımız yolda, 500'den fazla proje başvurusunun, 213 onaylı projenin ve sonuçlanan 84 projenin gururunu yaşıyoruz. Hizmet kalitesini artırmak için tüketicinin yüzünü daha fazla güldürecek yeni projelere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

EPDK'nin enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde Ar-Ge kültürünün oluşmasına büyük önem verdiğini dile getiren Yılmaz, "Senelik 100 milyon liraya ulaşan Ar-Ge desteğimiz de bu anlayışımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Ar-Ge ihraç eden bir ülke olabilir"

Yılmaz, Türkiye'nin aynı zamanda Ar-Ge ihraç eden bir ülke olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gürcistan Enerji Kurumu bizimle temasa geçti. Güneş enerjisi üzerine çalışmak, altyapı ve yatırım olanaklarını geliştirmek istiyorlar. Kendilerini, bir elektrik dağıtım şirketimiz tarafından yürütülen Ar-Ge projesinin koordinatörü ve paydaşlarıyla irtibatlandırdık. Bu projelerimizin yurt dışına açılmasıyla kısa zamanda Ar-Ge ihraç eden bir ülke olacağımıza inanıyorum. Yeter ki gençlere güvenelim, üniversitelerle iş birliğimizi en üst düzeyde tutalım."

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Ar-Ge harcamalarının bir ülkenin veya bir firmanın teknoloji yeteneğini gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ar-Ge harcamasında yeni ürün veya üretim yöntemi geliştirme, teknolojinin etkin kullanılması gibi faaliyetlerin her aşaması çok önemlidir. Enerji sektöründe ve doğal gazda dışa bağımlılığın azaltılmasında da Ar-Ge çalışmaları büyük öneme sahip. Enerji sektöründe yapılan toplam 1,85 trilyon dolarlık yatırımın 28 milyar doları Ar-Ge yatırımlarında kullanılmıştır. Petrol ve doğal gaz operasyonları için küresel bazda 2018'de 700 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır."

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye enerji sektöründe Ar-Ge çalışmaları için son 5 yılda 300 milyon dolar, enerji verimliliğinde kullanmak üzere ise toplam 900 milyon dolar bütçe ayrıldığı bilgisini veren Arslan, 2018'de ise 190 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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