4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 13 çocuk annesi Macide Çelik (70), 1'i kız 3'ü erkek 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor.

İnanlı Mahallesi'nde oturan ve 24 yıl önce eşinin kaybeden Macide Çelik'in çocuklarından Eşref (32) 2007 yılında, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012'de hastalandı. Çocukları için felç teşhisi konulduğunu belirten Çelik, ancak nedeni ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bugüne kadar birçok defa Hakkari ve Van'da çocuklarını doktora götürdüğünü de anlatan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen engelli bakım ücretiyle çocuklarının giderlerini karşıladığını söyledi. Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gidererek geçiren anne Çelik, hayatını çocuklarına adadığını, tek isteğinin ise yetkililerin yardımıyla çocuklarını donanımlı bir hastanede yeniden muayene ettirmek olduğunu belirtti.