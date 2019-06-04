Son Dakika Haberleri: 4 eş, 56 çocuk, 300 torun... Hamo Ağa bayram kutlamasında uzun kuyruk
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4 eş, 56 çocuk, 300 torun... Hamo Ağa bayram kutlamasında uzun kuyruk

53 dakika önce

4 eş, 56 çocuk, 300 torun... Hamo Ağa bayram kutlamasında uzun kuyrukDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hamo ağa olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın 300 torunu, uzun kuyruk oluşturarak dedelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayıp şekerlerini aldı.

4 eş, 56 çocuk, 300 torun... Hamo Ağa bayram kutlamasında uzun kuyruk
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hamo ağa olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın 300 torunu, uzun kuyruk oluşturarak dedelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayıp şekerlerini aldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu olan ve 300'den fazla torunu bulunan Hamo ağa lakaplı Mehmet Arslan, torunlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Hamo ağa, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığı. Bayram namazıyla beraberinde köydeki evleri tek tek dolaşarak ve daha sonrada kabir ziyaretlerinde bulunan Mehmet Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı.
Torunlarının kendisinin bayramını kutladığı Hamo ağa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramını kutlayarak çocukları ve 300 torununun ölüme kadar devletin yanında olduğunu söyledi. Arsalan, "Bugün bayram günü, 300 torunum ile bayramlaştık, çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarım ile burada bayramlaşmaktan mutluyum Allah onlara nice bayramlar görmek nasip etsin, onları bağışlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayramını kutluyorum, Allah onun yardımcısı olsun, hepimiz beraberiz. Ben, çocuklarım ve torunlarım ölüme kadar Cumhurbaşkanın yanındayız, Allah yardımcısı olsun" dedi.
4 eş, 56 çocuk, 300 torun... Hamo Ağa bayram kutlamasında uzun kuyruk
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Mehmet Arslan, Torun, Genel
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