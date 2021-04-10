4. Etnospor Forumu - Son Dakika

4. Etnospor Forumu

10.04.2021 14:23
4. Etnospor Forumu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel sporların milli kimlikleri güçlendirme anlamında önemli bir vesile olduğunu ve yarınlara taşınarak gençlere aktarılması gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel sporların milli kimlikleri güçlendirme anlamında önemli bir vesile olduğunu ve yarınlara taşınarak gençlere aktarılması gerektiğini söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. Etnospor Forumu, Radisson Blu Otel'de gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel spor dallarını hak ettiği popülariteye ulaştırmayı arzuladıklarını kaydederek, "Özümüzü, geleneklerimizi ve değerlerimizi daha yoğun bir şekilde sahiplenmeliyiz. Geleneksel sporlarımız, milli kimlikleri güçlendirmenin yanı sıra ülkeler arası dayanışmanın, yardımlaşmanın, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için önemli bir vesile. Geçmişi yaşayarak ve yaşatarak bu kıymetli mirası gençlerimize aktararak en iyi şekilde yarınlara taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak son 19 yılda bir spor ülkesi olma yolunda önemli mesafe katettiklerini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sportif tesisleşmeye hız kazandırılması ve spor mevzuatının evrensel şartlarda uygulanması adımlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Spor altyapısını çağın gerektirdiği anlamda en iyi şekilde modernize ettik. Hükümetimizin uluslararası organizasyonlara en güzel şekilde ev sahipliği yapma yolundaki kararlılığı ve yatırımlarıyla ülkemizde birçok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaşması için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"2019-2023 yıllarına ilişkin kalkınma vizyonunu ortaya koyan kalkınma planıyla geleneksel spor dallarının uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve Türkiye'nin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak suretiyle spor turizminin gelişmesi sağlandı. Bütün imkanlarımızla konfederasyonumuzun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar 3 ulusal ve 3 uluslararası foruma ev sahipliği yaptık. Yalnız organizasyon anlamında değil tesis olarak geleneksel sporları yatırım alanlarımıza dahil ettik. Bu kapsamda başkent Ankara'ya dünyanın en güzel tesislerinden birini kazandırmanın heyecanını ve gururunu yaşadık. Türkiye'nin küresel spor iletişim platformu olarak Bakanlığımızca oluşturduğumuz dijital platform sayesinde tüm branşlarıyla dünyaya geleneksel sporların tanıtımını yapmaya başladık. Hedefimiz geleneksel sporların bilinirliğini kuvvetlendirecek adımları güçlü şekilde atmaya devam etmektir."

Sporun barış için evrensel bir araç olduğunu ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Küresel dopingle mücadelede spor önemli bir kavram. İnsan yaşamını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel sorunlara ortak çözümler bulmak için ülkeler arasındaki güçlü iletişimin önemini ortaya çıkarıyor. Spor, hem toplumsal iyi oluş hem de sportif rekabet gücünün artırılması açısından ülkelerin kalkınma önceliklerinden bir tanesi olmuştur. Herkes güvende oluncaya kadar kimse güvende olamayacağı için sağlık ve spor başta olmak üzere her alanda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmede uluslararası kuruluşlara ve temsilcilere mühim görevler düşüyor." yorumunu yaptı.

Organizasyonların ev sahipliği için salgının tüm zorluklarına rağmen hazırlıkları sürdürdüklerini aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"4. Dünya Göçebe Oyunları'na Bursa İznik'te ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı ülkemizin güzide şehirlerinden Konya'da gerçekleştireceğiz. Son derece heyecanlıyız. Dünya Göçebe Oyunları'na halklarımızın ortak mirasının kapsayıcılığı ve zenginliğine yakışır şekilde, en güzel şekilde ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na 80 ülkeden 37 branşta 2400 sporcu katılmıştı. Bu oyunlar ülkeler arası dayanışmayı ilerletmek ve uluslararası anlamda sportif görsel şölen olma yolunda önemli özellik taşıyor. Dünyanın pek çok yerinden unutulmaz şöleni tecrübe etmek için insanlar ülkemize gelecek. Tüm misafirlerimizi şimdiden davet ediyorum. Tüm imkanlarımızla geleneksel spor dallarının her daim yanında olacağız."

Mehmet Kasapoğlu, oyunlar, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Etnospor Forumu - Son Dakika


Son Dakika

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı         
15:48
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge         
15:18
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz         
14:45
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
"Benim oğlum Hira'dan daha zeki" diyen Cem Yılmaz'a Demet Akalın'dan yanıt: Ondan daha merhametli olduğum kesin         
13:42
'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı         
12:55
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor         
11:05
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti         
10:54
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok         
10:39
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 16:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4. Etnospor Forumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei