4. Etnospor Forumu - Son Dakika

4. Etnospor Forumu

10.04.2021 15:15
4. Etnospor Forumu, System.String[]

4. Etnospor Forumu'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın moderatörlüğünde Katar, Sırbistan, Gambiya, Mali ve Somali spor bakanlarının katıldığı bir oturum gerçekleştirildi.

4. Etno spor Forumu'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın moderatörlüğünde Katar, Sırbistan, Gambiya, Mali ve Somali spor bakanlarının katıldığı bir oturum gerçekleştirildi.

Radisson Blu Otel'de düzenlenen oturumda konuşan Katar Spor Bakanı Salah bin Ghanem Al Ali, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Geleneksel sporlarda tüm spor dalları gibi aynı heyecan, rekabet ve faydalar var. Geleneksel sporlar, kimlik meselesi açısından benzersiz. Ulusların kimliklerinin parçası. Elimizdeki kartları doğru oynarsak gençlerin çok ilgi duyacağı bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerin geleneksel sporlara ilgi duymalarının sağlanması gerektiğini vurgulayan Salah bin Ghanem Al Ali, "Etnosporun gücü, kimliğimizin, tarihimizin, atalarımızın, çevremizin bir parçası olması. Gençler, tarih boyunca ortaya çıkan hikayeleri bilmeleri gerekiyor ki bu sporlara yönelebilsinler. Onları sadece fiziksel veya psikolojik değil, duygusal olarak da bu sporlara bağlayabiliriz. Bu çok önemli. Bizde geleneksel sporlar, modern müsabakalarla takvimlere giriyor. Geleneksel sporların değişme ve gelişme şansı olması gerekiyor. Onları da geliştirebilmeliyiz. Geleneksel sporları, günümüzün şartlarına uygun hale getirme konusunda ilerleme katedersek önemli gelişme sağlamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Spor Bakanı Vanja Udovicic ise geleneksel sporları desteklemek için ülke olarak ellerinden geleni yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Her yıl katıldığımız geleneksel sporlar toplantılarımız, Sırbistan çapında şampiyonalarımız oluyor. Gençlerle geleneksel değerleri bir araya getirebilmek için faaliyetler düzenliyoruz. Gençlere geleneksel bakış açısını, her zaman kültürlerine güvenebileceklerini aşılamaya çalışıyoruz. Ulus olarak geleneksel sporlara destek verip gelecekte dünya konfederasyonlarının parçası haline gelerek rekabet gücümüzü, varlığımızı artırmak istiyoruz. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiğimiz mücadelede Sırbistan hükümeti olarak çok büyük çaba harcıyoruz. Aşı konusunda da listenin en tepesindeki ülkelerden biriyiz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Ruhsal ve zihinsel sağlığımızı korumak için fiziksel faaliyetlere daha çok önem vermeliyiz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."

Gambiya Spor Bakanı Bakary Badjie de forumu düzenleyen herkese teşekkür ederek, "Bu forumda geleneksel düzeyde sporlarımızı desteklemek için neler yapılabilir onları görüşeceğiz. Gambiya'da spor, bir yıla yakın bir süre tamamen iptal edildi. Güreş gibi bazı oyunlar tekrar devreye girdi ama Kovid-19'dan sonra pek çok şey değişti. Özellikle gençler, kısıtlamalar nedeniyle spordan uzaklaştı. Bu konuda yol alabilmek için diğer sporlara göre daha çok aile düzeyinde olan etnosporu kullanabiliriz. Geleneksel sporlarda insanlar birbirleriyle daha çok bağ kurabiliyor. Hedefimiz kısıtlamalar sonrasında insanların yapmakta olduğu sporlara dönebilmesi." diye konuştu.

Mali'nin etnik sporlarda çok eski geleneğe sahip bir ülke olduğunu ifade eden Mali Spor Bakanı Mossa Attaher, "Malili halklar, uzun zamandır coğrafi bölgelerinden dolayı kendilerine özel bir spor dalı oluşturdu. Türkiye'nin geleneksel sporların tanıtımı için yaptıkları bizim için çok önemli. Mali, bütün geleneksel sporlara baktığımızda kurumsal olarak tanıtımların yapılması için fazla olanağa sahip değil. Bütün geleneksel sporlarda organizasyonlar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Ülkeler geleneksel sporlarını bir kenara atarsa modern sporlarda bile başarılı olamaz. Gençlere ilham ve istek verip her spor dalını uygulama fırsatı sunarak bunu başarabiliriz. Sporun tanıtımını yapmak istiyorsak buna geleneksel sporlarla başlamalıyız." yorumunu yaptı.

Somali Spor Bakanı Hamza Said Hamza ise etnosporun tüm sporların anası olduğunu aktararak "Her şey etnospor ile başladı. Kültürden, kimlikten ve size ait olan bir şeyden bahsediyoruz. Her ülkenin kendine has bir kimliği var. Zaman zaman felaketler, afetler, iç savaş gibi durumlar sporu engelleyebiliyor. Bizler sporu barış için bir araç olarak kullandık. İç savaştan sonra biraz daha toparlandık. Türkiye'nin desteği için teşekkür ederiz. Şimdi de Kovid-19 sporu engelledi ama bazı faaliyetleri geri getirmeye kararlıyız. Somali'nin yüzde 70'i gençlerden oluşuyor. Bütün bu felaketlere rağmen onları güçlendirmek ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Kasapoğlu, Sırbistan, Gambiya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Etnospor Forumu - Son Dakika


Son Dakika

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı İntihara kalkışan ağabeyini son anda ipi keserek kurtardı Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı         
15:48
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge         
15:18
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz         
14:45
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
"Benim oğlum Hira'dan daha zeki" diyen Cem Yılmaz'a Demet Akalın'dan yanıt: Ondan daha merhametli olduğum kesin         
13:42
'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı         
12:55
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor         
11:05
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti         
10:54
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok         
10:39
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 16:01:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4. Etnospor Forumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei