4. Etnospor Forumu - Son Dakika

4. Etnospor Forumu

4. Etnospor Forumu'nda "Geleneksel Sporlar Ödülleri" sahiplerini buldu.

4. Etno spor Forumu'nda "Geleneksel Sporlar Ödülleri" sahiplerini buldu. "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Radisson Blu Otel'de organize edilen forumda Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından 6 dalda ödüller takdim edildi. Geleneksel sporlar alanındaki çalışmalarıyla Ezzedine Bouzid, akademisyen ödülünün sahibi oldu. Bouzid ödülünü, Necmeddin Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı. Türkmenistan'dan geleneksel güreşçi Dinara Babadjanovna Khallyeva genç sporcu, atlı okçulukta Moğol Shavirai Tsogthuu da tecrübeli sporcu ödülünü kazandı. Meksika Geleneksel Sporlar Federasyonu, geleneksel spor organizasyonu, Türk Telekom da uluslararası sponsor ödülüne layık görüldü. Katar Spor Bakanı Salah bin Ghanem Al Ali'ye ise liderlik ödülü verildi.

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