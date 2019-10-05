Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali
Son Dakika Spor Haber

4. Etnospor Kültür Festivali

53 dakika önce

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

4. Etnospor Kültür Festivali, System.String[]

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin üçüncü günü sona erdi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde 3. Fetih Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti.

Yapılan güreşlerin ardından İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Semih Turgut'un ikinci olduğu organizasyonu Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı.

Kazanan güreşçilere ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

İsmail Balaban, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü
Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:30:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]