4. Etnospor Kültür Festivali - AA Genel Müdürü Kazancı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nin global iletişim ortaklığını yaptıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganı ve azim, kararlılık, mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Festivalin global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı, AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde uygulanan parkuru alandaki çadırında canlandırdı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği ve parkuru deneyimlediği çadırı ziyaret etti.

AA'nın festivaldeki faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulunan Kazancı, "Çadırımızı organize eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada savaş muhabirliği eğitiminin bir kısmını canlandırıyoruz." dedi.

Şenol Kazancı, Etnospor'un spor ve kültür festivali olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Etnospor'un bu yıl dördüncüsü organize ediliyor. 16 ülkenin katıldığı bir organizasyon. Bu düzeydeki bir organizasyonun çok zor bir şey olduğunu halkımız takdir eder herhalde. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. DEK Başkanı olarak kendisi çok büyük katkı veriyor. Yarın da etkinlikler var. Bugün mevsim geçişinden dolayı hava muhalefeti düşünülmüştü ama şu anda gayet güzel bir hava var. Ben de eşim ve çocuklarımı alıp geldim. Çok mutluyuz. 'Kökü mazide olan ati' ifadesinin de gerçeğe dönüştüğü bir yer olarak görüyoruz. Hem spor hem de kültür festivali. Henüz 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' boyutuna geçmedik. İlk olarak kendi çadırımızdan başladık. İnşallah daha sonra lezzetlerin de tadına varacağız. Bütün İstanbulluları ve yakın illerden 'çocuklarımızla hafta sonu nereye gidelim?' diye düşüncesi olan ve bunu çözmemiş olan herkesi bu güzel festivale davet ediyorum."

Ailesiyle festival alanını gezeceğini kaydeden Kazancı, şöyle konuştu:

"Çocuklara tabi olacağım. 'Ok at, at bin ve güreş tut' diye slogan var. Güreş tutamayacağım ama diğer ikisini denemek istiyorum. Galata Kulesi ve Hezarfen modellemesi gördüm. Orada da o hissiyatı vermek için etkinlik var. Onu da denemeyi düşünüyorum. Vatandaşımıza, özellikle çocuklarımıza aktarmak istediğimiz duygu; öz güvenleri yüksek olsun, teknoloji ile bir arada, iç içe ama aslında nereden geldiğimizi de unutmayan bir yaklaşımla bunların gerçekleştiğini görsünler istiyoruz. Bir zamanlar dünyada bir numara olduğumuzu anlatıyorduk ama nasıl bir numara olduğumuzu hem sporlar üzerinden hem de kültür üzerinden gösterme şansı yakalamak süper bir hadise. Birinci gün Arjantin'den gelen ekibin pato müsabakasını da izledim. Ondan da çok büyük keyif aldım. Yeni başladık. İlk önce standıma geldim, arkadaşlarımı tebrik ettim. İlgi, alaka gayet güzel. Anadolu Ajansı olarak böyle bir etkinliğin global iletişim ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İnşallah daha nice seneler bu işleri devam ettiririz."

Şenol Kazancı, çadırda ilk defa ziyaretçilerle buluşan, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanan "Gökyüzünden Türkiye" kitabını da inceledi.