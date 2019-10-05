Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Cirit Gösterileri
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4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Cirit Gösterileri

46 dakika önce

Alandan görüntüler Atlı Cirit Gösterilerinden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Alandan görüntüler

Atlı Cirit Gösterilerinden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Atlı Cirit Gösterileri düzenlendi.

4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Cirit Gösterileri

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:13 Kaynak: AA
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