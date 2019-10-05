4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Cirit Gösterileri
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Alandan görüntüler Atlı Cirit Gösterilerinden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:13 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Atlı Cirit Gösterilerinden görüntüler
İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Atlı Cirit Gösterileri düzenlendi.
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