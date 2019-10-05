4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Gösteriler
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Alandan görüntüler Atlı Gösterilerden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:19 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Atlı Gösterilerden görüntüler
İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Atlı Gösteriler düzenlendi.
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