4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Gösteriler

Alandan görüntüler

Atlı Gösterilerden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Atlı Gösteriler düzenlendi.