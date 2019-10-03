4. Etnospor Kültür Festivali - Baş Pehlivanlar Yağlı Güreş Müsabakaları
1 saat önce
Alandan görüntüler Baş Pehlivanlar Yağlı Güreş Müsabakalarından görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:43 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Baş Pehlivanlar Yağlı Güreş Müsabakalarından görüntüler
İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.
Festival Kapsamında Baş Pehlivanlar Yağlı Güreş Müsabakaları düzenlendi.
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7.2 ile 7.5 arası bir deprem olabilir Haluk Levent, kızı için yol yapan babanın imdadına yetişti Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi Parti kuracaklarını açıklayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cenazede buluştu