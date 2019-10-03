4. etnospor kültür festivali başladı (1)

Dünya Etno spor Konfederasyonunun (DEK) düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivali bugün başladı.Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılış konuşmasını DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Festival açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivalinde bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılacak. Dört gün sürecek festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan Konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

GELENEKSEL LEZZETLER DE BU FESTİVALDE

Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşacak.

Görüntü Dökümü

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-Festival alanından görüntüler

-Geleneksel dans gösterileri görüntüleri

-Bilal Erdoğan'ın konuşmasından detaylar

-Ziya Selçuk'un konuşmasından detaylar

-Haydar Ali Yıldız'ın konuşmasından detaylar

-Açılış Kurdelesi kesilmesi

-Genel ve detay







- İstanbul