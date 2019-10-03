Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali - Kökbörü Gösterisi
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4. Etnospor Kültür Festivali - Kökbörü Gösterisi

1 saat önce

Alandan görüntüler Kökbörü gösterisinden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Alandan görüntüler

Kökbörü gösterisinden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

4. Etnospor Kültür Festivali - Kökbörü Gösterisi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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