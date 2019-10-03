4. Etnospor Kültür Festivali - Kökbörü Gösterisi
1 saat önce
Alandan görüntüler Kökbörü gösterisinden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:28 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Kökbörü gösterisinden görüntüler
İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.
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