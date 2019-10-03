4. Etnospor Kültür Festivali - Kökbörü Gösterisi

Alandan görüntüler

Kökbörü gösterisinden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.