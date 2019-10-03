Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali - Kortej yürüyüşü
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4. Etnospor Kültür Festivali - Kortej yürüyüşü

32 dakika önce

Alandan görüntüler Kortej yürüşünden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Alandan görüntüler

Kortej yürüşünden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı "pato"nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Festival kapsamında Fetih Yağlı Güreşleri düzenlenecek. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek.

Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları da icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

4. Etnospor Kültür Festivali - Kortej yürüyüşü

İstanbul Atatürk Havalimanı, Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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