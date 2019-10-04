4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Aba Güreşi Müsabakaları
18 dakika önce
Alandan görüntüler Aba Güreşi Müsabakalarıdan görüntüler İSTANBUL - 1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Aba Güreşi Müsabakalarıdan görüntüler
İSTANBUL - 1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
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