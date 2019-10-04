Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Aba Güreşi Müsabakaları
Son Dakika Güncel Haber

4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Aba Güreşi Müsabakaları

18 dakika önce

Alandan görüntüler Aba Güreşi Müsabakalarıdan görüntüler İSTANBUL - 1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Alandan görüntüler

Aba Güreşi Müsabakalarıdan görüntüler

İSTANBUL - 1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Aba Güreşi Müsabakaları

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
Kaz Dağları'nda villa yapımı için 2.5 milyon zeytin ağacının kesildiği ortaya çıktı Otobüs duraklarında yer alan ekranlardaki hatalar, vatandaşı isyan ettirdi THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Aba Güreşi Müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]