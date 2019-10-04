Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Kökbörü Gösterisi
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4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Kökbörü Gösterisi

1 saat önce

Alandan görüntüler Kökbörü gösterisinden görüntüler İSTANBUL - 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Alandan görüntüler

Kökbörü gösterisinden görüntüler

İSTANBUL - 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Kökbörü Gösterisi

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:57 Kaynak: AA
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