4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - Kökbörü Gösterisi
1 saat önce
Alandan görüntüler Kökbörü gösterisinden görüntüler İSTANBUL - 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:57 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Kökbörü gösterisinden görüntüler
İSTANBUL - 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
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