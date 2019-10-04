4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - PATO Gösterisi

Alandan görüntüler

Arjantin'in geleneksel PATO oyunu gösterisinden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Festival Kapsamında Arjantin'in geleneksel oyunu olan PATO gösterisi yapıldı.