Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - PATO Gösterisi
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4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - PATO Gösterisi

1 saat önce

Alandan görüntüler Arjantin'in geleneksel PATO oyunu gösterisinden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Alandan görüntüler

Arjantin'in geleneksel PATO oyunu gösterisinden görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Festival Kapsamında Arjantin'in geleneksel oyunu olan PATO gösterisi yapıldı.

4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - PATO Gösterisi

Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:07 Kaynak: AA
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