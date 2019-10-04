4. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün - PATO Gösterisi
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Alandan görüntüler Arjantin'in geleneksel PATO oyunu gösterisinden görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:07 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Arjantin'in geleneksel PATO oyunu gösterisinden görüntüler
İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Festival Kapsamında Arjantin'in geleneksel oyunu olan PATO gösterisi yapıldı.
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