4. Etnospor Kültür Festivali'ne doğru

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 3-6 Ekim'de düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Hakan Kazancı, Atatürk Havalimanı'nda "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olmasının ardından yıl boyunca etkinlik yapmak istediklerini aktaran Kazancı, "Bu sene dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Etnospor Kültür Festivali için son demlerdeyiz. Arkadaşlarımız yaklaşık 10 gündür burada yatıp kalkıyor. Bu sene Atatürk Havalimanı'ndayız. Yenikapı'dan buraya geçtik. Burada bir millet bahçesi projesi mevcut. Biz de bu projede sadece festival zamanı, yılın 3-4 günü değil, yıl boyunca belirli günlerde hem vatandaşlarımızın istedikleri an gelip geleneksel sporları görebilmesi hem de imkanlar dahilinde icra edebilmesi amacıyla burada yer edinmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kazancı, her yaştan vatandaşları festivale beklediklerini aktararak, "Bu sene 3-6 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Bu sene misafir spor dalı olarak Arjantin'den pato sporunu İstanbul halkımızla buluşturacağız. Sadece geleneksel sporlar değil, geleneksel lezzetleri de vatandaşlarımıza sunacağız. Çocuklarımızın 30'a yakın geleneksel oyunları görmesini, öğrenmelerini ve icra etmelerini sağlayacağız. Yediden yetmişe herkesin güzel vakit geçirebileceği bir alan inşa ettik. Herkesi 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sloganda azim, mücadele ve kararlılık vurgusu

Hakan Kazancı, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenleyecekleri festivalde azim, mücadele ve kararlılık vurgusu yaptıklarını aktardı.

Birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Kazancı, "Azim, mücadele ve kararlılığın simgesi olan 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' hem sporlarımızda hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik konjonktürde tam söylenmesi gereken bir cümle. Birlik beraberliğin, azmin, mücadelenin ve kararlılığın olması gerektiğini kültürel faaliyetlerimizle vatandaşımıza sunmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Festivale büyük bir katılım beklediklerini dile getiren Kazancı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknofest de bizim değerimiz. Bize ait olan beyinlerin icra ettiği güzel ve kalabalık bir festivaldi. Gurur duyuyoruz. Amacımız katılımın yüksek olması. Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Katılımın 1 milyonun üstünde olmasını bekliyoruz. İnşallah hava şartları da buna uygun olur. Biz, teknolojiye karşı değiliz. Teknolojiyi de kullanacağız ama amacımız çocuklarımız ve gençlerimizi teknoloji vebasından, esaretinden kurtulması, bize ait olan kültürler ile değerleri yaşaması ve yaşattırması. Geçmişimize sahip çıkalım ki geleceğimizi rahat ve güzel bir şekilde yaşayalım."