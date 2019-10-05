Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları
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4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları

1 saat önce

Alandan görüntüler Okçuluk Müsabakalarından görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile ziyareti DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın ok atması İSTANBUL -...

Alandan görüntüler

Okçuluk Müsabakalarından görüntüler

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile ziyareti

DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın ok atması İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Okçuluk Müsabakaları düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ziyaret etti.

4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları

Mehmet Kasapoğlu, Bilal Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:29 Kaynak: AA
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