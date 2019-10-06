Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk ve atlı gösteriler
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4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk ve atlı gösteriler

1 saat önce

Okçuluk etkinliği Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Okçuluk etkinliği

Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk ve atlı gösteriler

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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