4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk ve atlı gösteriler
1 saat önce
Okçuluk etkinliği Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:28 Kaynak: AA
Okçuluk etkinliği
Atlı Cirit etkinliği İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.
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