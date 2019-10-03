Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali - Şalvar Güreşi Müsabakaları
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4. Etnospor Kültür Festivali - Şalvar Güreşi Müsabakaları

1 saat önce

Alandan görüntüler Şalvar Güreşi Müsabakalarından görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Alandan görüntüler

Şalvar Güreşi Müsabakalarından görüntüler

İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

Festival Kapsamında Şalvar Güreşi Müsabakaları düzenlendi.

4. Etnospor Kültür Festivali - Şalvar Güreşi Müsabakaları

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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