4. Etnospor Kültür Festivali - Yağlı Güreş Müsabakaları
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Alandan görüntüler Yağlı Güreş Müsabakalarından görüntüler İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:51 Kaynak: AA
Alandan görüntüler
Yağlı Güreş Müsabakalarından görüntüler
İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.
Festival Kapsamında Yağlı Güreş Müsabakaları düzenlendi.
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