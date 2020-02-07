4 ev ve 3 ahırın yandığı mahallenin muhtarı:  Cehennemi yaşadık - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesinin Yaylaçayır Mahallesinde dün akşam çıkan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk zarar gördü. Mahalle Muhtarı Ergun Yıldırım, cehennemi yaşadıklarını söyledi.

Oltu'ya 26 kilometre uzaklıktaki 25 hane 90 nüfuslu Yaylaçayır Mahallesi'nde oturan Aslan Yıldırım'ın evinde dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi, ellerindeki su kovalarıyla mahalleli yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında görevlilere mahalleli tarafından ayran dağıtıldı. Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangında 4 ev, 3 ahır, 4 samanlık ve 2 odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangında tonlarca ot da kül oldu.

Sabah saatlerinde yangının yarattığı tahribat gözler önüne serilirken, muhalle muhtarı Murat Ergün dün gece cehennemi yaşadıklarını söyledi. Yıldırım, "Allah böyle bir afeti kimzseye göstermesin. Maddi hasarımız çok ama tek tesellimiz can kaybanın olmaması. Mahallede 4 ev, 3 ahır, 4 samanlık, 2 odunluk birçok kiler ve merek ile tonlarca ot yandı" dedi.

Sabah saatlerinde mahallede başlayan kar yağışı nedeniyle evleri yananlar komşularının evine sığındı.

Yangının çıkış nedeni ve yarattığı zararın tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.