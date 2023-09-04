4 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32299 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Son Dakika

4 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32299 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

4 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32299 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Son Güncelleme: 04.09.2023 00:17

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Eylül 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 4 Eylül 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

4 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Eylül 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Eylül 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Hukuk, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 4 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32299 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32299 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Son Dakika
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