4 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

10.30 Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı törenle açılacak.

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