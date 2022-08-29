Öğrencilerden tarıma katkı sağlayan harita teknolojisi; yabani ot tespiti yapılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilerden tarıma katkı sağlayan harita teknolojisi; yabani ot tespiti yapılabilecek

29.08.2022 09:07
Öğrencilerden tarıma katkı sağlayan harita teknolojisi; yabani ot tespiti yapılabilecek

4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz kapsamında "Tarımsal İKA Yarışması" final sunumlarına katılmaya hak kazanan 10 proje belli oldu.

4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz kapsamında "Tarımsal İKA Yarışması" final sunumlarına katılmaya hak kazanan 10 proje belli oldu. İlk 10 takım içerisinde yer alan AG-TEAM tarafından geliştirilen Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) ile öğrenciler tarıma katkı sağlamayı hedefliyor. Geliştirilen araç hem araziyi haritalıyor hem de yabani ot tespiti yapıyor.

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz kapsamında "Tarımsal İKA Yarışması" final sunumlarına katılmaya hak kazanan 10 proje belli oldu. 40 farklı yarışmada dereceye giren takımların ödülleri, TEKNOFEST Ana Sahnesinde düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. İlk 10 takım içerisinde yer alan AG-TEAM tarafından geliştirilen Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) ile öğrenciler tarıma katkı sağlamayı hedefliyor. Geliştirilen araç hem araziyi haritalıyor hem de yabani ot tespiti yapıyor.

AG-TEAM adını alan takımları hakkında konuşan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "Takımımız, mekanik tasarımı, geliştirilen elektronik kartları, otonom yazılımı ile özgünlük ve yerlilik adı altında şartları zorladı" ifadelerini kullandı.

TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Butur şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) Yarışması, insansız kara araçları ile tarım teknolojileri geliştirme yarışması. Yarışmacılar karada hareket eden robotlar ile tarımda verimliliği artırma projeleri geliştiriyor. Yarışmada ele alınan tarımsal problem yabani ot mücadelesi olarak belirlendi. Bizler de "tarımda yabanileşmeye son" felsefesiyle çıktığımız bu yolda, 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak aracımızın fiziki görünümünü çizip ardından aracın arazi şartlarına uygunluğu üzerine analizlerini gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte araçta kullanılacak sensörler, kartlar ve servo motorlar birbirine entegre edilip tarım aracının en optimal şekilde çalışmasını hedefledik. Otonom bir araç olduğundan projedeki felsefemiz gerekli yazılım dilini kullanarak haberleşme ve iletişimi sağlayıp haritalama ve ot tespiti yapmak."

"KENDİMİZ ÜRETTİK"

"Milli teknoloji hamlesi adı altında yerlilik ve özgünlük en dikkat ettiğimiz hususlardan biriydi" diyen Butur, "Aracımızı diğer Roverlardan ayıran en önemli özellik özgün üretim ekipmanlarımız. Mekanik olarak mukavemeti yüksek hafif şase hedefimizi kendi üretimlerimiz olan 3B baskı yöntemiyle üstesinden geldik. Yine bunlarla birlikte motor sürücü devresi ve güç dağıtım kartlarını kendimiz üretip aracın sensörlerine besleme sağladık" şeklinde konuştu.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı Karabağ zaferiyle yeniden yorumlanan türkü yoğun alkış aldı Karabağ zaferiyle yeniden yorumlanan türkü yoğun alkış aldı
Kaynak: DHA

Karadeniz, İKA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden tarıma katkı sağlayan harita teknolojisi; yabani ot tespiti yapılabilecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:42 Murat Dalkılıç ve Murat Boz, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde davetlileri eğlendirdi
00:30 Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti
00:22 Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı
00:15 Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı
00:14 İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak
23:49 Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakıyor?
23:28 Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı, yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi
23:03 Lewandowski 2 attı, Barcelona Real Valldolid'i gol yağmuruna tuttu
22:54 Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacak? Bakan Koca esprili bir dille duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 09:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencilerden tarıma katkı sağlayan harita teknolojisi; yabani ot tespiti yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement