4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Sivas Emniyet Müdürü Akçay'a ziyaret - Son Dakika
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4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Sivas Emniyet Müdürü Akçay'a ziyaret

12.04.2022 13:02
4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Sivas Emniyet Müdürü Akçay'a ziyaret

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı ziyaret etti.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, Akçay ve teşkilat mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayarak çiçek taktim etti. Karahan, cemiyetin kuruluşu ve çalışmaları hakkında Akçay'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçay ise cemiyet yönetimine teşekkür ederek, polis teşkilatının basın mensuplarıyla iyi bir uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetinden Sivas Emniyet Müdürü Akçay'a ziyaret - Son Dakika


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