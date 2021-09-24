T. C. BOZÜYÜK BELEDİYESİ YEŞİLKENT SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ

T. C. Bozüyük Belediyesi Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesisi inşaatında son ince işçilikler devam ederken bina bitme aşamasına geldi. Zemin katta yer alan 290 m² market ve markete ait depo alanı 445 m² olarak revize edilmiştir. Muhtar odası ve Derslik olarak ayrılan alan Rezerv Alan olarak düzenlenmiştir. 1. katta yer alan Düğün Salonu Çok Amaçlı Salon olarak düzenlenmiştir. Zemin katta yer alan Spor Salonu 1. Kata alınmıştır. Dış cephede görünüşlerde değişiklik yapılmıştır.

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T. C. BOZÜYÜK BELEDİYESİ YEŞİLKENT SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ

T. C. Bozüyük Belediyesi Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesisi inşaatında son ince işçilikler devam ederken bina bitme aşamasına geldi. Zemin katta yer alan 290 m² market ve markete ait depo alanı 445 m² olarak revize edilmiştir. Muhtar odası ve Derslik olarak ayrılan alan Rezerv Alan olarak düzenlenmiştir. 1. katta yer alan Düğün Salonu Çok Amaçlı Salon olarak düzenlenmiştir. Zemin katta yer alan Spor Salonu 1. Kata alınmıştır. Dış cephede görünüşlerde değişiklik yapılmıştır.