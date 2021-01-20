4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe maçına hazır

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın yapılacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.

Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada güneş görmeyen bazı bölgelerin kırağı ile kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.