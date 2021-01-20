4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe maçına hazır
20.01.2021 15:29
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi.
Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın yapılacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada güneş görmeyen bazı bölgelerin kırağı ile kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.
Son Dakika Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Cani koca, kumar borcu yüzünden kavga ettiği astım hastası karısını boğarak öldürdü