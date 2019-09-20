4 Eylül Stadyumu'ndaki kırık koltuklar yenileniyor

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'ndaki kırık ve eksik koltukları yenileme çalışması başlattı.



Alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu tribünlerindeki yaklaşık 2 bin kırık ve kullanılmaz halde bulunan seyirci koltuklarını yeniliyor.



Stadyumda devam eden yenileme çalışmalarının Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesi bitirileceği ifade edildi.



Vali Salih Ayhan da sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulunarak, "Spor; centilmenlik, duyarlı olmak ve gelecek kuşaklara örnek olmaktır. Abartılı taraftarlık belirtileri olan fanatizm, bizim toplumumuza, gençlerimize hiç yakışmıyor. Lütfen her biri bu ülkenin insanın öz varlığı olan koltuklarımıza zarar vermeyelim, verenleri uyaralım" ifadesini kullandı. - SİVAS